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Психолог рассказала, как правильно ставить цели на год

Психолог Кардиакос: цели на год должны быть посильными

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В ходе постановки целей на будущий год важно ориентироваться на свою жизненную философию и соотносить задачи с чувствами. Об этом «Москве 24» рассказала клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос.

«Если мы пишем что-то тяжелое: достичь такого-то уровня дохода, похудеть на столько-то килограммов, — и это кажется ну слишком правильным, слишком неприятным, слишком выжимающим усилия, тогда на это ориентироваться не стоит. Ориентир — это «снеговик успеха», слепленный из разных желаний, целей. И он должен нравиться, человек должен хотеть к нему тянуться», — пояснила эксперт.

По ее словам, цели не должны быть абстрактными и глобальными. Кроме того, не стоит требовать от себя того, что не соответствует возможностям. Кардиакос предупредила, что неправильно поставленные цели могут привести к появлению неуверенности в завтрашнем дне.

Мотивационный тренер Олеся Валиуллова до этого говорила, что новогодние желания лучше прописывать на бумаге, начать делать это можно уже сейчас. По ее словам, желание важно правильно сформировать — оно должно быть конкретным и подробным, а также приносить положительные эмоции.

Ранее стало известно, что россияне пообещали себе сделать в новом году.

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