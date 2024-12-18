Россиянин избил сожительницу ложкой для обуви

В Псковской области перед судом предстанет сельчанин, который разозлился на сожительницу и избил ее металлической обувной ложкой. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

По данным следствия, в мае 2024 года житель деревни Родина поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта мужчина сорвал висевшую на стене металлическую ложку для обуви и избил ею женщину. Пострадавшая получила травмы, которые впоследствии были оценены как легкий вред здоровью.

В отношении домашнего тирана было возбуждено уголовное дело, обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Муроме в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил свою сожительницу. Спасти женщину не удалось. Семейная пара распивала дома спиртные напитки, между мужчиной и женщиной возникла ссора. Сожитель обвинил свою гражданскую жену в том, что она не приготовила ужин.

Ранее россиянин напился и избил возлюбленную из-за обиды.