Московский еврейский театр «Шалом» проведет первые гастроли после перезагрузки

Компания «Афиша» совместно с Александринским театром имени Вс. Мейерхольда проведет в Санкт-Петербурге первые большие гастроли московского еврейского театра «Шалом» после его перезагрузки в 2021 году, сообщает пресс-служба компании.

Гастроли пройдут с 12 по 16 февраля 2025 года. Всего за эти дни на новой сцене Александринки пройдет 4 спектакля, среди которых «Жирная Люба», «Исход», «Моня Цацкес – знаменосец» и «Поезд жизни».

Как рассказал генеральный директор «Афиши» Илья Альтшулер, компания второй раз организует театральные гастроли в Санкт-Петербурге.

«Сегодня «Шалом» — одна из самых актуальных и стремительно развивающихся сцен. Уверен, что и для Петербурга спектакли театра станут запоминающимся событием в культурной жизни города», — сказал он.

По словам художественного руководителя театра «Шалом» Олега Липовецкого, спектакли театра рассказывают, как оставаться человеком в любых, даже самых сложных ситуациях.

«Для нас важен диалог со зрителем — чтобы нас понимали, чувствовали и разделяли наши мысли. Этой цели подчинен выбор материала, инструментов и художников, создающих спектакли», — отметил он.

По словам заместителя художественного руководителя театра «Шалом» Андрея Соколова, сотрудничество с Александринским театром является очень важным для театра.

«Здесь мы ощущаем живой интерес к современному театру, это место идеально подходит для встречи «Шалома» с петербургскими зрителями», — рассказал Соколов.