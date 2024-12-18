Фотосессия на снегоходе закончилась для семилетнего школьника реанимацией

В Италии фотосессия на полицейском снегоходе закончилась для семилетнего мальчика серьезными травмами. Об этом сообщает Today.it.

Инцидент произошел 16 декабря на горнолыжном курорте Сан-Мартино-Ди-Кастроцца. Ребенок отдыхал на склоне вместе с родителями. В какой-то момент мальчик заметил припаркованный полицейский снегоход и попросил отца сфотографировать его на нем. Когда ребенок забирался на транспортное средство, то оно пришло в движение — снегоход быстро набрал скорость и затянул мальчика под себя, придавив своим весом.

Пострадавшего с места ЧП эвакуировали вертолетом экстренных служб — мальчику диагностировали перелом таза и травмы живота. Его госпитализировали в реанимацию ближайшей больницы.

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До этого врач рассказал, как избежать травм при катании на тюбингах.