В России замедлился тренд на снижение потребления алкоголя

В России приостановился процесс снижения потребления алкоголя, который отмечался в последние несколько лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания правления Союза женщин России, передает «Интерфакс».

«Действительно, снижалось в последние годы потребление алкоголя. В 2019 году это было девять литров чистого этанола на душу населения, в 2023 году — 8,49. Но сейчас пока мы видим, что этот процесс снижения приостановился», — отметил глава Минздрава РФ.

По словам Мурашко, для стабилизации ситуации необходимы дальнейшие шаги по снижению употребления алкоголя, к примеру, объясняя россиянам, что безопасных доз алкоголя не бывает.

До этого врач-психиатр, специалист по патологическим зависимостям Алексей Магалиф рассказал, что алкоголизм начинается тогда, когда человек не может жить без спиртного и все время думает о нем. Врач добавил, что при алкоголизме спиртное также обязательно присутствует в выходные дни.

Ранее врач оценил эффективность препаратов от алкоголизма.