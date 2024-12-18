В Петербурге мужчина избил знакомого битой и ногами, чтобы отучить от алкоголизма

В Петербурге мужчина избил знакомого, чтобы отучить его от алкогольной зависимости, сообщили в городской прокуратуре.



Инцидент произошел 14 октября текущего года в квартире на Заречной улице. По версии следствия, сначала обвиняемый избил потерпевшего кулаками и ногами, а также бейсбольной битой, нанеся ему не менее 20 ударов по голове и туловищу. Затем мужчины вышли на улицу, где избиение продолжилось. В результате потерпевший получил многочисленные травмы, включая переломы ребер и разрывы обоих легких.

Его 37-летнего приятеля задержали, на допросе он заявил, что таким образом хотел избавить потерпевшего от алкогольной зависимости. Против мужчины возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В ближайшее время он предстанет перед судом.



Ранее девушка напала с ножницами на свою бабушку из-за недовольства ее алкоголизмом.