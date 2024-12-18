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Ввод гостиничных номеров в Москве вырос в 2 раза за год

Москва поставила рекорд по вводу новых гостиниц за 6 лет

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Depositphotos

В Москве в 2024 году открылось 5 новых гостиниц на 633 номера, следует из отчета консалтинговой компании IBC Real Estate.

По данным отчета, это рекордный показатель в Москве за последние 6 лет.

Эксперты отметили, что сейчас в сфере гостиниц благоприятная ситуация для запуска новых проектов. В отчете IBC Real Estate подчеркнули, что в столице растут операционные показатели отелей.

Как рассказал руководитель группы стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко, средняя загрузка гостиниц в Москве по итогам последних 6 лет может достичь 78%.

Он добавил, что этот прогноз выше показателей 2018 года, когда в России проходил ЧМ по футболу.

В отчете IBC Real Estate отметили, что в 2023 году в Москве появилось 314 новых гостиничных комнат, а в 2018 году в столице открыли 9 новых отелей на 2000 номеров.

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