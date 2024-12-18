Таксист отказался везти большую компанию и избил потенциальных пассажиров битой

В Тюмени водитель отказался везти компанию из четырех человек и напал на них с ножом и битой. Об этом сообщает Ura.ru.

Двое девушек и двое молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, вызвали такси, но приехавший водитель решил не выполнять заказ. Мужчина объяснил пассажирам, что их оказалось больше, чем он планировал, и попросил покинуть машину, но те отказались, а один из юношей стал высказывать таксисту претензии.

Как впоследствии установили следователи, пассажир продолжил провоцировать таксиста на конфликт, и тот не выдержал. Он вышел из автомобиля с битой в руках, и между мужчинами завязалась драка. Пытавшегося разнять потасовку свидетеля водитель ударил ножом, от которого затем избавился.

На допросе таксист заявил, что не помнит часть драки, так как получил контузию, когда участвовал в боевых действиях на территории РФ. В итоге суд приговорил фигуранта к лишению свободы на два года условно.

Ранее в Иркутске таксист заснул в машине и попал под следствие.