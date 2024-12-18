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Врачи рассказали об опасности употребления кофе навынос

Врач Мухина: кофе навынос может стать причиной инфекций

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Кофе навынос может представлять опасность для здоровья, потому что бактерии в бумажных стаканчиках могут стать причиной инфекций, если их производили не в стерильных условиях. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, опасность может представлять и пластиковая крышка. Она пояснила, что при контакте с горячим частицы пластика попадают в организм.

«Пыль, бактерии из окружающего воздуха садятся на крышку стакана, это все не протирается. Мы это пьем. Это просто сплошная антисанитария. <...> Кроме того, не все заведения соблюдают качество ингредиентов. Иногда наблюдается просрочка сиропов, молока, кофейных зерен, в которых может быть грибок», — добавила Мухина.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова добавила, что частое употребление горячего кофе на ходу может грозить развитием рака, потому что напитки могут обжечь язык и спровоцировать хроническое воспаление.

Исследование сервиса «Пакет» от Х5 (есть у «Газеты.Ru») до этого показало, что потребление кофе в России за год выросло на 14%. При этом количество покупок готового кофе в стаканчиках в магазинах увеличилось вдвое. Лидерами по частоте покупок стали растворимый и молотый кофе — за год они не потеряли свою популярность.

Ранее сообщалось, что три чашки кофе могут защитить от диабета и инсульта.

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