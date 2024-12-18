Москвичей пригласили провести январские каникулы в парке «Россия – моя история»

В преддверии Нового года в историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ для жителей и гостей столицы подготовили праздничную программу, сообщает пресс-служба парка.

Со 2 января посетители парка смогут принять участие в мастер-классах, на которых их научат делать новогодние атрибуты из живой ели, подсвечники и рождественские венки.

Также во время новогодних каникул желающие смогут посетить организованные ИРИ и киностудией «Базелевс» кинопоказы и получить подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

В парке после реконструкции откроется объединенная экспозиция «Рюриковичи», «Романовы» и «XX век». Объединенную выставку дополнят интересными фактами, изменят элементы дизайна и мультимедийного оборудования, а также появится новый арт-объект, представляющий из себя масштабную стену из 50 гибких LED-экранов общей площадью более 100 кв.м.

Также в парке запустят новые экскурсионные программы, в рамках которых гости смогут почувствовать новогоднюю атмосферу эпохи Романовых.

В рамках спецпроекта «ВК Видео» желающие смогут также увидеть киноверсию балета «Щелкунчик» и посмотреть 8 сезонов комедии «Елки».