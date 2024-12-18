Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова признался в преступлении

Гражданин Узбекистана, который подозревается в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника, дал признательные показания. Это следует из видеозаписи допроса, распространенной ФСБ, передает ТАСС.

«Я приехал в Москву по заданию спецслужб Украины», — сказал он.

Мужчина признался, что он купил самокат, а через несколько месяцев получил компоненты для бомбы.

По его словам, самокат с бомбой он поставил недалеко от дома, где «проживал генерал».

«Когда он вышел из дома, я нажал кнопку», — сказал задержанный, который плохо владеет русским языком.

Исполнителя теракта задержали в населенном пункте Черное Балашихинского района Московской области.

Теракт, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, произошел утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрыв был зафиксирован в районе 06:10 утра. Незадолго до этого к подъезду дома подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти Кириллова на работу. Эту информацию подтвердили правоохранители.

По предварительным данным, взрывное устройство заложили в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. Источники агентства Reuters сообщили, что к теракту могут быть причастны украинские спецслужбы.

Ранее в Москве сняли оцепление во дворе, где погиб генерал Кириллов.