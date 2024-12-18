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Появились кадры задержания обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ

ФСБ показала видео задержания обвиняемого в убийстве генерала Кириллова

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео, на котором продемонстрирован процесс задержания подозреваемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах обвиняемый признается в содеянном. По его словам, он приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. После завершения подготовки теракта задержанный отправился к дому Кириллова, где оставил электросамокат со взрывным устройством. Оно было активировано мужчиной в момент выхода генерала из подъезда.

Кириллов и его помощник погибли накануне утром в результате взрыва. По данным СК, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила.

Утром 18 декабря ФСБ заявила о задержании подозреваемого в исполнении теракта. По данным ведомства, им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения. Мужчина заявил следствию, что был завербован украинскими спецслужбами.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что исполнителя теракта задержали в населенном пункте Черное Балашихинского района Московской области.

Ранее NYT сообщила, что СБУ взяла на себя ответственность за теракт против Кириллова.

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Убийство генерала Кириллова
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