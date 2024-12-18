Российские врачи провели пациентке операцию на мозге под местной анестезией и спасли ее

Врачи областной клинической больницы №1 спасли 48-летнюю женщину от кровоизлияния, проведя операцию на мозге под местной анестезией. До этого подобные вмешательства осуществлялись только под общим наркозом. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациентка обратилась к врачам по поводу перенесенного ранее вмешательства по устранению патологического расширения просвета артерии головного мозга. Во время обследования медики обнаружили, что в полости аневризмы восстановился кровоток, что угрожало жизни женщины.

Чтобы «выключить аневризму из кровотока» медики приняли решение о проведении операции по установке в артерию специального стента и спиралей для создания дополнительной опоры.

«Через небольшой прокол на правом плече женщины в артерию был введен специальный катетер, по которому в проблемный участок были установлены микрокатетеры, доставившие стент и спирали. Установка конструкции укрепила стенки сосуда и полностью исключила риск возникновения кровоизлияния», — поделились врачи.

Через несколько дней пациентку выписали домой.

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