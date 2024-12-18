Москвичам рассказали о погоде 18 декабря

В Москве 18 декабря ожидается облачная погода с прояснениями и порывистый ветер. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, температура воздуха в столице составит от -8°C до -10°C. В Подмосковье столбики термометров достигнут отметки -8... -13°C.

Ночью в столичном регионе ожидается похолодание. В ночь на 19 декабря температура воздуха в Москве опустится до -17°C, а в Московской области — до -19°C, отметили специалисты.

Ветер будет дуть северо-западный. Его скорость составит 6-11 метров в секунду. Местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в столице поднимется до 740 миллиметров ртутного столба.

Накануне главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве до конца декабря не ожидается устойчивая погода. По ее словам, в этом месяце из-за различных циклонов в столице происходит резкая смена процессов.

Ранее москвичам рассказали, куда обращаться, чтобы улицы почистили от снега.