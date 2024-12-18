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В Австралии обнаружили бактерии, вызывающие язву Бурули

В Австралии ученые нашли в фекалиях опоссумов бактерии, вызывающие язву Бурули

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Freepik.com

Ученые, исследующие фекалии опоссумов, заявили, что в прибрежном городе Нового Южного Уэльса в Австралии «без сомнения» присутствует бактерия, вызывающая язву Бурули. Об этом пишет The Guardian.

Исследователи изучили два единственных известных случая заражения на южном побережье штата, зарегистрированных в 2021 и 2023 годах, а также отобрали 27 образцов фекалий опоссумов. Считается, что эти животные являются основными «резервуарами» бактерий, вызывающих язву Бурули, а комары выступают в качестве переносчиков.

После анализа образцов экскрементов, взятых в заливе Бейтманс, ученые сделали вывод, что местные опоссумы являются носителями опасных бактерий.

Это не единственное место распространения Бурули. Эпидемия этой язвы сейчас свирепствует в штате Виктория, где почти каждый день регистрируется новый случай заражения.

Язва Бурули — это малоизученное инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия под названием Mycobacterium ulcerans. Симптомами этого состояния являются язвы с некротическим содержимым на дне, возникающие преимущественно на коже разгибательных поверхностей коленных и локтевых суставов. Она начинается с небольшого комариного укуса, который в течение многих месяцев медленно перерастает в язву с обширным разрушением подлежащих тканей. Для лечения язвы Бурули используются различные виды комбинированной терапии антибиотиками.

Ранее ученые нашли вещества для лечения устойчивой меланомы в пауках и мечехвостах.

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