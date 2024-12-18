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В небе над Петербургом зафиксированы столбы света

В небе над Петербургом из-за низких температур видны столбы света

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«Бугровский Треугольник | Мурино Бугры Девяткино»/vk.com

В небе над Петербургом зафиксированы столбы света, что привлекло внимание пользователей интернета. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «78. Новости».

Удивительные «полосатые» свечения объясняются довольно просто. В условиях низких температур на высоте образуются крошечные ледяные частицы, которые возникают в перистых облаках и затем опускаются к земле. Эти частицы и формируют эффект световых столбов.

Год назад петербуржцы стали свидетелями редкого атмосферного явления. В небе над городом появился световой столб, тянущийся от солнца.

По словам местных жителей, на фоне облачного неба проступила ярко-красная вертикальная полоса света. Лучше всего удалось разглядеть оптический эффект жителям проспекта Непокоренных и улицы Турку, говорится в посте.

Отмечается, что световой столб чаще всего возникает во время заката или восхода солнца, ночью наблюдаются столбы от Луны или ярких планет, а также от наземных источников света.

Ранее жителей японского города напугали девять световых столбов в ночном небе.

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