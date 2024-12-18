Бывшему топ-менеджеру «Ростеха» смягчили наказание

Суд в Москве смягчил наказание бывшему топ-менеджеру государственной корпорации «Ростех» Алле Лалетиной, которая была осуждена за взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По его словам, суд удовлетворил ходатайство защиты и заменил женщине неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания в виде исправительных работ.

25 ноября стало известно, что Московский городской суд отказал Лалетиной в условно-досрочном освобождении.

В ноябре прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил Лалетину к восьми годам тюрьмы за получение взяток на сумму почти в 67 млн рублей от руководителя АО «Новосибирский завод искусственного волокна», производящего головные части ракет «Искандер». В деле утверждается, что деньги топ-менеджеру переводились небольшими траншами. Как подчеркнул прокурор, в качестве взяток Лалетина получила путевки для родственников в Турцию, персидский ковер, чемодан Louis Vuitton и соковыжималку.

1 июля 2024 года Мосгорсуд сократил Лалетиной срок тюремного заключения с восьми до шести с половиной лет.

Она занимала пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха».

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