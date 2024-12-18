Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшему топ-менеджеру «Ростеха» смягчили наказание

В Москве суд смягчил наказание бывшему топ-менеджеру «Ростеха» Алле Лалетиной

close
Алексей Никольский/РИА Новости

Суд в Москве смягчил наказание бывшему топ-менеджеру государственной корпорации «Ростех» Алле Лалетиной, которая была осуждена за взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По его словам, суд удовлетворил ходатайство защиты и заменил женщине неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания в виде исправительных работ.

25 ноября стало известно, что Московский городской суд отказал Лалетиной в условно-досрочном освобождении.

В ноябре прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил Лалетину к восьми годам тюрьмы за получение взяток на сумму почти в 67 млн рублей от руководителя АО «Новосибирский завод искусственного волокна», производящего головные части ракет «Искандер». В деле утверждается, что деньги топ-менеджеру переводились небольшими траншами. Как подчеркнул прокурор, в качестве взяток Лалетина получила путевки для родственников в Турцию, персидский ковер, чемодан Louis Vuitton и соковыжималку.

1 июля 2024 года Мосгорсуд сократил Лалетиной срок тюремного заключения с восьми до шести с половиной лет.

Она занимала пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха».

Ранее экс-чиновник мэрии Кемерова получил срок за откаты при покупке автобусов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами