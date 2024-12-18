Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о новой болезни в Африке

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о распространении в Уганде болезни, вызывающей неконтролируемую дрожь. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По его данным, эта болезнь коснулась порядка 300 человек, большинство из которых женщины и девочки. При этом на сайтах профильных ведомств Уганды отсутствует информация о болезни.

«Роспотребнадзор в рамках действующих документов о сотрудничестве с минздравом Уганды находится в постоянном контакте с партнерами для получения подтверждения о вспышке болезни. Ситуация взята на контроль», — сказано в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что информация о каждом подозрительном случае инфекционного заболевания сразу поступает в ведомство. Кроме того, система «Периметр», позволяющая анализировать эпидемические риски, работает в пунктах пропуска через границу России.

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