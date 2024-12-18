Российский дипломат заявил о необходимости прямых рейсов между РФ и Бразилией

Россия и Бразилия должны организовать прямые воздушные и морские рейсы в обход недружественных стран. Об этом в интервью ТАСС заявил российский посол в Бразилии Алексей Лабецкий.

Дипломат отметил, что два государства разделяет свыше 10 тысяч километров. В настоящее время авиаперелет из Москвы в Рио-де-Жанейро или в Сан-Паулу занимает 24-28 часов. В связи с этим Лабецкий подчеркнул, что необходимо принять все меры по установлению между странами прямого авиасообщения. Также следует выстроить морские транспортные потоки, облегчающие ведение двусторонней торговли в обход «воротил в сфере морских перевозок», которые не входят в число друзей России.

Посол указал, что эти темы требуют постоянного внимания и их нужно учитывать, выстраивая все контакты между РФ и Бразилией.

23 ноября посол Бразилии в России Родриго Баэна Соарес заявил, что страны обсудят в ближайшем будущем вопрос запуска прямых авиарейсов.

Ранее Россия и Индонезия восстановили регулярное прямое авиасообщение.