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Жители Воронежской области сообщили о взрывах

SHOT: жители Воронежской области сообщили о взрывах в небе над регионом

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Воронежской области сообщили, что в небе над регионом раздались взрывы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По их словам, всего было слышно четыре-шесть взрывов.

Официальной информации пока не поступало.

Вечером 17 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Воронежской областью.

По последним данным министерства обороны России, всего с начала специальной военной операции (СВО) было сбито свыше 37 тысяч беспилотных летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Украина целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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