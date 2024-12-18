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Российский танкер потерял ход у курильского острова Симушир

МЧС: танкер «Меркурий» потерял ход у курильского острова Симушир

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Российский танкер «Меркурий» потерял ход в районе курильского острова Симушир. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по Сахалинской области.

Информация о том, что у находившегося в Тихом океане в 50 километрах северо-восточнее острова Симушир танкера вышел из строя главный двигатель, поступила в МЧС от морского спасательного подцентра Петропавловска-Камчатского. На его борту находится экипаж из 19 человек, угрозы жизни моряков нет.

Ночью из Корсакова на Сахалине вышло спасательное судно «Рубин» морской спасательной службы и направилось к танкеру, чтобы отбуксировать его в порт.

17 декабря вице-премьер России Виталий Савельев заявил, что ситуация с ликвидацией последствий крушения танкеров «Волгонефть-219» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе находится на контроле.

15 декабря два нефтяных танкера потерпели крушение в Керченском проливе. Судна перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. Авария вызвала значительный разлив нефтепродуктов, которые образовали на поверхности воды характерную пленку. Специалисты применяют сорбенты и нефтеловушки для локализации загрязнения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эколог раскрыл главную причину крушения танкеров в Керченском проливе.

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