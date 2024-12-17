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В Петербурге после аварии женщину госпитализировали с подозрением на переломы

В Петербурге женщина пострадала в аварии на КАД

В Петербурге женщина пострадала после двойного ДТП. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на внешнем кольце КАД. По предварительной информации, водитель ехала по дороге, но в какой-то момент не справилась с управлением. В результате машину занесло.

После произошедшего женщина вышла из автомобиля, чтобы поставить аварийный знак. В этот момент ехавшая по дороге машина врезалась в средство передвижения пострадавшей и в саму женщину.

На кадрах с места инцидента заметно, что передняя часть одного из автомобилей серьезно пострадала. Недалеко от него лежит женщина и не пытается подняться самостоятельно.

Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую в состоянии средней степени тяжести. Предположительно, у нее переломы ног.

Утром на КАД в Петербурге произошла еще одна авария с участием шести машин. Один из участников остановился на дороге, после чего в него врезались пять других машин. В результате пострадал один человек.

Ранее в Челябинске дорожный каток смял три машины, выпав из грузовика.

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