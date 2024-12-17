В Воронеже дом третий год встречает без отопления

В Воронеже в многоквартирном доме нет отопления на протяжении трех лет — дом объявлен аварийным еще в 2021 году, однако его расселение откладывают на протяжении долгого времени. Об этом сообщает «Народный фронт» в социальной сети «ВКонтакте».

«В доме на улице 9 Января, 166, который еще в 2021 году был признан аварийным из-за риска обрушения круглый год нет отопления. Даже зимой стояки восьми квартир остаются холодными. Жильцы просыпаются в сырых постелях, а перед сном всю домашнюю одежду приходится сушить на обогревателях, которые расположены в каждой комнате», — рассказали представителям движения жильцы.

Отопление электричеством стоит очень дорого, однако управляющая компания не стремится исправить ситуацию. В связи с этим Следственный комитет начал доследственную проверку управляющей компании и уполномоченных органов власти.

До этого в Краснодаре ряд домов и детских садов остались без отопления.

Ранее в Благовещенске восстановили теплоснабжение после аварии на теплоэлектроцентрали.