Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронеже дом третий год встречает без отопления

В Воронеже в многоквартирном доме нет отопления на протяжении трех лет

close
Ljobsy/Shutterstock/FOTODOM

В Воронеже в многоквартирном доме нет отопления на протяжении трех лет — дом объявлен аварийным еще в 2021 году, однако его расселение откладывают на протяжении долгого времени. Об этом сообщает «Народный фронт» в социальной сети «ВКонтакте».

«В доме на улице 9 Января, 166, который еще в 2021 году был признан аварийным из-за риска обрушения круглый год нет отопления. Даже зимой стояки восьми квартир остаются холодными. Жильцы просыпаются в сырых постелях, а перед сном всю домашнюю одежду приходится сушить на обогревателях, которые расположены в каждой комнате», — рассказали представителям движения жильцы.

Отопление электричеством стоит очень дорого, однако управляющая компания не стремится исправить ситуацию. В связи с этим Следственный комитет начал доследственную проверку управляющей компании и уполномоченных органов власти.

До этого в Краснодаре ряд домов и детских садов остались без отопления.

Ранее в Благовещенске восстановили теплоснабжение после аварии на теплоэлектроцентрали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами