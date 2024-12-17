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В аэропорту Мадрида пропал контейнер с радиоактивным веществом

El Pais: в аэропорту Мадрида потеряли контейнер с радиоактивным веществом

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Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Мадрида объявили тревогу из-за пропавшего контейнера с радиоактивным веществом. Об этом сообщает газета El Pais.

15 декабря Совет по ядерной безопасности Испании (CSN) отправил в авиагавань группу инспекторов. В контейнере был селен-75 — изотоп, который применяют, в том числе, при проведении рентгена.

По словам инспекторов CSN, радиоактивное вещество находилось в защищенной транспортной упаковке и не представляло опасности для людей.

В сентябре сотрудники московского аэропорта Шереметьево задержали китайца с радиоактивным багажом. Он проследовал через «зеленый» коридор, когда на его багаж среагировала система радиационного контроля. Внутри чемодана таможенники нашли часы с сильным уровнем излучения.

Иностранец пояснил, что приобрел предмет для личного пользования. Часы изъяли и направили на экспертизу.

Ранее россиянка везла в багаже песок с радиацией в 11 раз выше допустимой.

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