Неспособных заплатить штраф украинцев отправят на общественные работы

Украинцы, которым нечем заплатить штраф, будут отправлены на общественные работы. Такой закон подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщается в карточке документа на сайте Верховной рады.

Общественные работы должны длиться для взрослых не более четырех часов в день, для детей — не больше двух часов.

В начале ноября стало известно, что украинцам может быть предъявлено уголовное обвинение за содержание дров без документов, подтверждающих их законное приобретение. По данным издания «Страна.ua» такая норма была включена в закон, принятый Верховной радой в октябре этого года.

Если граждане хранят дрова на сумму свыше 30 тысяч гривен (примерно $726) и не могут предоставить документы о законной покупке, им грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет.

До этого в стране были вынуждены освободить 350 заключенных из тюрем из-за нехватки сил для пополнения рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее украинец получил 11 лет тюрьмы за трансляцию российских телеканалов.