В Симферополе мужчина открыл огонь из окна автомобиля

В Симферополе разыскивают мужчину, который устроил стрельбу из автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Информационного центра Следственного комитета России.

«В социальных медиа сообщается, что в Симферополе цыган устроил стрельбу из окна своего автомобиля, чем напугал местных жителей. Отмечается, что мужчина до сих пор не задержан и не наказан. По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и г. Севастополю проводится процессуальная проверка (ст. 213 УК РФ)», — сообщили в Следственном комитете.

Руководителю ГСУ СК России по Крыму было поручено доложить о ходе проверки — в данный момент хулигана разыскивают правоохранительные органы.

А в Удмуртии мужчина едва не лишил друга зрения, выстрелив ему в глаз.

Инцидент произошел в октябре 2024 года. Ссора между двумя приятелями произошла в машине. В ходе спора один из мужчин схватил огнестрельное оружие и выстрелил в оппонента. Пуля попала пострадавшему в глаз и размозжила глазное яблоко.

Ранее в Липецке полицейский выстрелил в приятеля в служебной машине.