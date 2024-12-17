Стали известны итоги международного форума по деловому туризму

Завершившийся в Москве международный форум Meet Global MICE Congress: BRICS Edition стал самым крупным отечественным событием для международной аудитории в сфере делового туризма. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В мероприятии поучаствовало более 1,3 тысячи представителей индустрии делового туризма из государств БРИКС и стран Глобального Юга.

«В этот раз состав участников и экспертов увеличился вдвое. Москва выступила ключевой площадкой для взаимодействия и диалога, поиска контактов и выстраивания новых деловых связей», — говорится в сообщении.

Главной темой деловой программы форума стала «Глобальные вызовы и тренды MICE-отрасли: на пути к устойчивому развитию через призму опыта и знаний стран БРИКС». Она включала в себя сессии по актуальным для государства и бизнеса вопросам. На мероприятии оценили роль больших данных и искусственного интеллекта. При этом в рамках 13 деловых сессий спикерами выступили более 50 российских и международных экспертов.

Отмечается, что в рамках сессии деловых переговоров представители зарубежных делегаций провели более двух тысяч встреч. По мнению гостей форум способствует укреплению связей между отраслями стран.

Напомним, Meet Global MICE Congress: BRICS Edition организовали с учетом современных трендов MICE-отрасли, где все активнее совмещаются культурная и деловая программы. Впервые на площадке форума можно было увидеть экспозиции, посвященные проектам «Московское чаепитие» и «Сделано в Москве». Кроме того, работало 18 гостиных регионов России и других стран БРИКС, в которых участники смогли представить MICE-возможности своих направлений и установить новые деловые контакты с бизнесом.