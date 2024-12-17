Австралиец коснулся языком ледяной скульптуры и прилип к ней

В Австралии мужчина прилип к ледяной инсталляции рядом с торговым центром, коснувшись ее языком, пишет Mothersip.

Инцидент произошел в Сиднее и привлек внимание прохожих. Мужчина оказался в неловкой ситуации, когда его язык прилип к ледяной инсталляции, установленной возле торгового центра. Австралиец сначала попытался сам выйти из этой ситуации, но в итоге понял, что без посторонней помощи ему не обойтись, и начал звать на помощь.

Вскоре к месту события подошли сотрудники службы безопасности торгового центра, которые оказали помощь пострадавшему, обливая его язык горячей водой, чтобы освободить его. В соцсетях посмеялись над поступком мужчины, однако некоторые заподозрили в его действиях маркетинговый ход. Сам австралиец поспешил покинуть место происшествия.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших городов Западной Австралии погрузился во тьму из-за поссумов.