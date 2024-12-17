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В кабмине заявили, что ситуация с ликвидацией последствий крушения танкеров находится на контроле

Кабмин держит на контроле ситуацию с ликвидацией последствий крушения танкеров

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The Russian Southern Transport Prosecutor's Office via AP

Вице-премьер Виталий Савельев провел совещание рабочей группы по ликвидации последствий крушения танкеров «Волгонефть-219» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

«Общая ситуация находится на контроле», — заявили в правительстве.

Специалисты берут анализы почвы и воды для проведения лабораторных исследований и оценки ущерба для дальнейшей ликвидации загрязнения. На месте развернута группировка оперативных служб в составе 267 человек и 50 машин.

Накануне Савельев заявил, что утечка нефтепродуктов, случившаяся в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, предположительно, произошла частично.

15 декабря два нефтяных танкера потерпели крушение в Керченском проливе. Судна перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. Авария вызвала значительный разлив нефтепродуктов, которые образовали на поверхности воды характерную пленку. Специалисты применяют сорбенты и нефтеловушки для локализации загрязнения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эколог раскрыл главную причину крушения танкеров в Керченском проливе.

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