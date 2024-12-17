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Фельдшера скорой помощи избили во время вызова в Казани

В Казани фельдшера избили во время вызова на дом

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Казани фельдшера скорой помощи избили на работе. Об этом сообщает республиканская трудовая инспекция.

По информации госоргана, расследование показало, что фельдшера скорой помощи избили во время выполнения вызова на дом. Нападавшими были третьи лица.

В результате здоровью врача был причинен вред. Подробной информации о его травмах не поступало.

Инцидент квалифицировали как «связанный с производством». По факту случившегося проводятся следственные мероприятия, виновные устанавливаются.

До этого в Петербурге сотрудник психологической службы избил 28-летнюю фельдшера скорой помощи. Ее госпитализировали с ушибом грудной клетки, сочетанной травмой, ушибом мягких тканей головы и растяжением шейного отдела позвоночника.

Ранее россиянин напал на медиков скорой помощи из-за того, что они прошли в дом в обуви.

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