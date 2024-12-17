Аварийные службы начали разбирать обломки на месте гибели Кириллова

На месте убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова начали разбирать обломки. Об этом сообщило РИА Новости.

«Разбор обломков у подъезда, рядом с которым произошел взрыв, начался сразу после того, как было снято оцепление», — говорится в сообщении.

Теракт, в результате которого не стало генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, произошел утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве.

По предварительным данным, взрывное устройство заложили в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. Источники агентства Reuters сообщили, что к теракту могут быть причастны украинские спецслужбы.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал найти исполнителей теракта против Кириллова и уничтожить заказчиков преступления.

Ранее военкор Александр Коц рассказал о работе агентов Киева в российском тылу.