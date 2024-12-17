В Турции воспитательница в детском саду оказалась в больнице после ссоры с родителями

В Турции у воспитательницы в детском саду произошло кровоизлияние в мозг во время ссоры с родителями одного из детей, пишет местное издание Haber Turk.

Как пишут СМИ, пострадавшую зовут Сема Оздемир. После потери сознания она была срочно доставлена в больницу, где врачи диагностировали у нее кровоизлияние в мозг. В настоящее время Сема Оздемир находится в критическом состоянии.

В ответ на инцидент представители профсоюза провели пресс-конференцию, выражая поддержку Семе и поднимая вопрос о насилии в отношении работников образования. На мероприятии выступил представитель профсоюза Сельчук Хасип, который отметил, что подобное отношение к педагогам со стороны родителей детей стало серьезной социальной проблемой.

«Учителя должны быть защищены законом, чтобы продолжать свою важную работу по воспитанию молодежи», — добавил он.

Ранее спасение подавившегося яйцом педагога в Турции попало на видео.