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В Челябинске дорожный каток смял три машины, выпав из грузовика

В Челябинске дорожный каток выпал из грузовика и придавил три машины

В Челябинске произошло ДТП с участием дорожного катка. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на улице Двинской. На кадрах с места заметно, что спецтехника врезалась в легковые автомобили, которые стояли около обочины. Мимо тем временем проехал грузовик.

По предварительной информации, 38-летний мужчина за рулем «КамАЗа» допустил падение катка на дорогу. В результате пострадали три автомобиля: Haval, Hyundai и Toyota. Во время аварии люди каких-либо травм не получили.

До этого в Мордовии произошла авария с участием самосвала. По версии Госавтоинспекции, мужчина на машине марки Chevrolet не пропустил «КамАЗ», после чего они столкнулись, легковая машина загорелась.

Подобный случай произошел в Польше, где водитель самосвала решил выехать на красный свет. В этот момент по рельсам двигалась электричка, которая сбила менее габаритный транспорт.

Ранее мужчина выпал из трактора и угодил под дорожный каток на Алтае.

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