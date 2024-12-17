От дома, где при взрыве погиб генерал Кириллов, эвакуировали машину каршеринга

Машину каршеринга, которую обследовали после взрыва у дома на Рязанском проспекте в Москве, эвакуировали с места теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, специалисты погрузили автомобиль на эвакуатор. До этого его обыскивали правоохранители.

Днем 17 декабря Telegram-канал Mash опубликовал видео с моментом взрыва у дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник.

По информации Telegram-канала SHOT, съемка велась из автомобиля каршеринга, припаркованного возле подъезда. На кадрах видно, как Кириллов со своим помощником выходят из дома. Спустя пару секунд лобовое стекло машины с установленной камерой резко засыпает снегом.

Взрыв произошел утром 17 декабря. Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту произошедшего. По предварительным данным, взрывное устройство заложили в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие.

Как пишет Reuters, украинские спецслужбы напрямую причастны к убийству Кириллова. Источники агентства уточнили, что в Киеве российского генерала считают «абсолютно законной мишенью».

Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее тела Кириллова и его помощника вывезли с места взрыва.