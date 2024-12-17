Эксперт объяснила, как запуск поездов из РФ в КНР и КНДР отразится на турпотоке

Старший преподаватель факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Университета «Синергия» Мария Клевицкая в интервью RuNews24.ru прокомментировала новость о возобновлении Россией железнодорожного сообщения с Китаем и КНДР. Сейчас, по ее словам, между РФ и КНР налажена авиаперевозка по доступным ценам.

«Цены на поезд пока на сайте РЖД не представлены, будем ждать, чтобы понять «математику». На мой взгляд, ожидать взрывного роста турпотока не стоит. Скорее всего, железнодорожным транспортом будут пользоваться для бизнес-поездок и частных визитов», — считает Клевицкая.

Что касается КНДР, на сегодняшний день речь о массовом туризме не идет. За девять месяцев 2024 года, по данным Погранслужбы РФ, эту страну посетило чуть более одной тысячи гостей из России, отметила эксперт.

В декабре Россия возобновила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР.

Поезд №402/401 Суйфэньхэ (КНР) — Гродеково (Приморский край) курсирует с 15 декабря ежедневно. Из Суйфэньхэ он выезжает в 10:00, а из Гродеково в 17:43.

Поезд № 645/646 сообщением Туманган (КНДР) — Хасан (Приморский край) с 16 декабря отправляется 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Из Тумангана он выезжает в 12:00, а со станции Хасан — в 15:30.

Ранее стало известно, что авиасообщение между РФ и Сирией может возобновиться в середине декабря.