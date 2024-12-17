Весивший 420 кг мужчина застрял в туалете и не смог выбраться

Житель Малайзии с лишним весом застрял в туалете и не смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщает Mustsharenews.

Инцидент произошел в Кота-Бару. Мужчина с весом 420 килограммов отправился в туалет, но в какой-то момент понял, что не может выйти самостоятельно.

Чтобы вызволить пострадавшего, прибыли сотрудники пожарно-спасательного управления. Они оказали всю необходимую помощь, но спасти его не удалось.

Как рассказала родственница, у ее брата были проблемы с передвижением, поэтому он годами не посещал врача. На данный момент неизвестно, что именно стало причиной произошедшего.

Подобный случай произошел в Британии, где пенсионерка также застряла в туалете. Сотрудники дома престарелых не использовали специальную технику, чтобы посадить пожилую женщину, поэтому она застряла и получила серьезные травмы.

Спустя некоторое время у нее диагностировали пневмонию, которая развилась после инцидента, спасти пациентку не удалось.

Ранее пенсионерка попала в ловушку из-за неисправного механизма кровати и не выбралась.