Мать из ЛНР зарезала собственных детей из-за психического расстройства

В ЛНР в квартире обнаружили трупы 31-летней матери и ее детей восьми и шести лет. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в городе Краснодоне. По данным источника, родственник семьи заметил, что его дочь и внуки перестали выходить на связь, поэтому решил сам прийти к ним. На его стук никто не ответил, поэтому мужчина вызвал полицию. В квартире обнаружили тела всех троих членов семьи.

«Даже опытные сотрудники были шокированы увиденным», – сообщается в публикации.

По предварительной информации, мать семьи страдала психическим расстройством. Не исключается, что из-за этого женщина напала на собственных детей.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. В ведомстве добавили, что пострадавшие получили резаные раны.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты процесса находятся на контроле у прокуратуры.

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