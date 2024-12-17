Подмосковным школьникам расскажут о правилах безопасного поведения на дороге зимой

В Московской области до 13 января 2025 года для детей и подростков будут проводить информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

В рамках мероприятий полицейские расскажут школьникам и воспитанникам дошкольных образовательных учреждений о том, как правильно вести себя при катании на улице зимой. Также полицейские проведут мероприятия по вопросам безопасности детей на дорогах.

Дети смогут принять участие в профилактических мероприятиях «Ребенок — пассажир, пешеход».

Также сотрудники Госавтоинспекции проведут работу по предупреждению нарушений правил дорожного движения со стороны несовершеннолетних пешеходов, а также водителей, которые перевозят маленьких пассажиров не по правилам.

В каждом городском округе Подмосковья для жителей состоятся акции: «Безопасная зима», «Пропусти пешехода», «Безопасный двор», «Засветись!», «Маленький пассажир — большая ответственность!», «Безопасная горка».