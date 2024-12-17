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Российский школьник ворвался в дом к односельчанину с пистолетом

В Омске 14-летний школьник ворвался в дом к соседке с пистолетом

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Shutterstock

В Омске Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство» после нападения школьника на соседку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 14-летний юноша из хулиганских побуждений ворвался в дом к односельчанке, угрожал ей пневматическим пистолетом, а также нецензурно обругал ее. После этого на соседней улице он подобрал палку и бросил ее в окно частного дома, разбив стекло. Подростка повсюду сопровождал сверстник, который снимал все похождения друга на камеру. После этого несовершеннолетний покинул место преступления.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Школьнику может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого подросток из подмосковной Балашихи играл с пистолетом и попал в больницу с пулей в виске.

Ранее в Калининграде мужчина выстрелил в ногу прохожему, которого принял за закладчика.

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