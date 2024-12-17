Взрыв при гибели генерала Кириллова снимали на спрятанную в каршеринге камеру

Камера видеонаблюдения, с помощью которой следили за генерал-лейтенантом, начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорем Кирилловым при атаке на него, находилась в машине каршеринга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, автомобиль оставили у дома несколько дней назад, объектив навели на подъезд и завернули в тряпку, чтобы техника не бросалась в глаза.

Камера транслировала картинку через интернет, по ней преступники следили за целью и дистанционно активировали самодельное взрывное устройство (СВУ), установленное на самокате. Его припарковал у подъезда мужчина. Его сейчас ищут правоохранительные органы.

Утром 17 декабря в Москве произошел взрыв на Рязанском проспекте, в результате которого погиб Кириллов и его помощник.

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту произошедшего. По предварительным данным, взрывное устройство заложили в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. Источники агентства Reuters сообщили, что к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы.

Ранее появились кадры взрыва у дома в Москве, при котором погиб глава войск РХБЗ.