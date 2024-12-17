Уголовное дело Лазаревой о пропаганде терроризма рассмотрят на следующей неделе

Второй западный окружной военный суд на следующей неделе приступит к рассмотрению по существу заочного уголовного дела об оправдании терроризма, возбужденного в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Заседание назначено на 24 декабря в 11:00 [мск]», — рассказал источник агентства.

По информации журналистов, 16 декабря в суде состоялось предварительное слушание по данному делу. Соответствующие сведения содержатся в картотеке инстанции, уточнили они.

В мае 2024 года против Лазаревой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Причиной послужило ее интервью для YouTube-канала «И грянул Грэм», в ходе которого телеведущая высказалась об атаках украинских дронов на РФ. Она назвала подобные удары ужасными и в то же время заявила, что «радуется» им.

Позже российское министерство внутренних дел объявило Лазареву в розыск, а 26 ноября прокуратура утвердила обвинительное заключение по ее уголовному делу.

3 декабря материалы дела зарегистрировали во Втором западном окружном суде. В пресс-службе инстанции подчеркнули, что судебный процесс будет проходить в заочной форме.

Ранее Лазарева призналась, что мечтает вернуться в РФ.