Стало известно о судьбе танкера, подавшего сигнал бедствия у порта Кавказ

Танкер, подавший сигнал бедствия вблизи порта Кавказ, стоит на якоре в районе кубанского поселка Кучугуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Сейчас судно находится на якорной стоянке в районе кубанского поселка Кучугуры», — сказали собеседники агентства.

О сигнале бедствия с судна стало известно днем 17 декабря. По словам членов экипажа, на борту произошла штатная ситуация.

Как передавал телеканал РЕН ТВ, корпус танкера не поврежден, утечки нет, а экипаж находится в безопасности.

Порт Кавказ расположен на косе Чушка в Керченском проливе, в Темрюкском районе Краснодарского края России.

15 декабря два нефтяных танкера потерпели крушение в Керченском проливе.

Судна перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. Авария вызвала значительный разлив нефтепродуктов, которые образовали на поверхности воды характерную пленку. Специалисты применяют сорбенты и нефтеловушки для локализации загрязнения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что один из затонувших в Черном море танкеров не имел документов для плавания.