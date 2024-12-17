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Ветеран ФСБ прокомментировал трагедию с генералом Кирилловым

Ветеран ФСБ Филатов: в убийстве генерала Кириллова виден украинский след

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AP

Ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов в беседе с газетой «Взгляд» дал комментарий по поводу теракта в Москве, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По мнению эксперта, в убийстве военного виден украинский след.

«Нужно рассматривать все версии, вплоть до бытовых. Но с учетом звания Кириллова, рода деятельности и объявленного накануне СБУ «подозрения», я допускаю, это была диверсионная террористическая операция киевского режима, снова показавшего свое нутро», — сказал Филатов.

Он добавил, что украинский след был виден и ранее в терактах против российских военнослужащих, правоохранителей, представителей власти и журналистов.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ) на Рязанском проспекте в Москве.

По данным SHOT, Mash и Baza, военные погибли в результате взрыва электросамоката, в руль которого предварительно заложили взрывное устройство. В СК по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела.

Ранее в МИД России предположили, кому могла быть выгодна гибель генерала Кириллова.

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