В Петербурге двое неизвестных избили бутылкой водителя трамвая

В Санкт-Петербурге полиция установила личности предполагаемых хулиганов, которые напали на вагоновожатого трамвая. Об этом сообщили в пресс-службе городского МВД.

Инцидент произошел 14 декабря у дома 19 по проспекту Солидарности. У водителя случился конфликт с двумя пассажирами. Последние напали на 24-летнего работника транспорта и ударили его бутылкой по голове, после чего скрылись.

В отношении нападавших было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ. Спустя три дня правоохранители заявили, что им удалось найти злоумышленников — ими оказались 35-летний и 36-летний мужчины.

До этого в Подмосковье мужчина обстрелял маршрутный автобус и избил водителя после конфликта на дороге.

Ранее в Краснодаре таксист набросился на пассажиров с угрозами и оскорблениями из-за просьбы подъехать поближе.