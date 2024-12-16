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В Подмосковье женщина с компанией избила девушку и ребенка из-за взгляда

Mash: в Подмосковье пьяные женщины напали на девушку с ребенком

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Телеграм-канал Mash

В Подмосковье девушка вместе с братом попала в больницу после потасовки около магазина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Видном. По данным источника, 22-летняя девушка стояла в очереди вместе с 10-летним ребенком в магазине, но в какой-то момент посмотрела на женщину и задержала взгляд.

Клиентка магазина была этим недовольна, поэтому между ними завязался конфликт. После словесной ссоры женщина уговорила троих подруг «отомстить обидчице».

Компания вышла из магазина и избила девушку. Во время драки мальчик пытался разнять участников, но в результате пострадал сам.

На кадрах с места инцидента заметно, как две женщины протащили ребенка пару метров и уронили его на асфальт, после чего одна из них нанесла удар ногой.

Девушку и мальчика госпитализировали, у обоих диагностировали сотрясение мозга. Обратились ли пострадавшие в полицию, не сообщается.

Известно, что компания женщин находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее жители Калужской области пожаловались на компанию подростков, избивающую людей.

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