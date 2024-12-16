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Стало известно, куда отправили экипаж танкера «Волгонефть-239» после эвакуации

ТАСС: экипаж танкера «Волгонефть-239» направили в Крым

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Экипаж танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском заливе, после эвакуации направили в Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным источника, медицинская помощь морякам не понадобилась.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение накануне утром. Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии.

Спасательные работы продолжались до вечера. В операции задействовали более 50 человек и 11 единиц техники. Пострадавших с «Волгонефти-212» доставили в больницу Анапы.

Утром 16 декабря в МЧС России сообщили об окончании операции по спасению членов экипажа танкера «Волгонефть-239». Все 14 человек были доставлены на берег.

Ранее в кабмине оценили последствия утечки мазута после крушения танкеров у Крыма.

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