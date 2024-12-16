В США задержали мужчину, передвигавшегося по городу на автомобиле, обмотанном гирляндой

Полиция в США задержала мужчину, передвигавшегося по городу за рулем автомобиля, обмотанного новогодней гирляндой, пишет Mirror.

С приближением Рождества полиция штата Вайоминг обращает внимание жителей на важность соблюдения правил дорожного движения, в частности, касающихся украшения автомобилей. Напоминание стало актуальным после инцидента, когда дорожный патруль остановил водителя Ford Mustang, полностью покрытого праздничными огнями.

На странице в социальных сетях полиции была опубликована фотография остановленного автомобиля, где наглядно демонстрируется, как подобные гирлянды могут отвлекать внимание других участников дорожного движения.

По словам офицеров, действующий закон штата запрещает «управлять или перемещать какое-либо транспортное средство или оборудование по любой автомагистрали, если на них установлен фонарь или устройство, способное излучать красный или синий свет». Это правило имеет своей целью обеспечение безопасности на дорогах, предотвращая путаницу у других водителей и пешеходов.

«Хотя украшение автомобиля может выглядеть креативно и празднично, мы призываем всех помнить о безопасности и уважении к правилам во время празднования», — говорится в заявлении.

Ранее американец угнал белоснежный Rolls-Royce за $500 тыс. и разбил его о стену закусочной.