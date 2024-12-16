Сергей Кириенко заявил о пользе проектов выпускников «Мастерской новых медиа»

Проекты выпускников «Мастерской новых медиа» не просто качественные, профессиональные и современные, но и реально помогают людям. Об этом во время видеоконференцсвязи с выпускниками программы «Мастерской новых медиа» заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Первый замруководителя администрации главы государства отметил, что сообщество выпускников «Мастерской новых медиа» растет.

«Вижу очень много интересных, ярких проектов: это шикарный клип «Курс на Курск», который был сделан для поддержки Курской области, целый ряд проектов в новых регионах — в Донбассе, Новороссии, — Курске, Белгороде», — сказал Кириенко.

Он добавил, что у создателей этих проектов «нет возможности и права устать или пойти отдохнуть», поскольку от них «зависит борьба за умы подрастающего поколения, будущее нашей страны».

Также Сергей Кириенко поздравил обладателей премии «Мастерской новых медиа». Ее лауреатами стали 10 медиатехнологов, которые ведут полезные медиапроекты и развивают медиаобразование в регионах.

«Мастерская новых медиа» — образовательная программа для медиатехнологов, созданная организацией «Диалог» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».