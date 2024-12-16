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Воспитатель красноярского детдома била детей на прогулке

В Красноярске возбудили дело в отношении воспитателя детдома, которая била детей

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Телеграм-канал «ТВК»

В Красноярске педагог детского дома подозревается в истязании воспитанников. Об этом сообщает краевое управление СК РФ.

О происходящем в детском доме стало известно после появления в сети видео, которое снял один из случайных свидетелей. На кадрах ролика, опубликованного в сети, воспитатель грубо схватила одного из детей за воротник куртки и ударила по голове.

В отношении сотрудницы детского дома было возбуждено уголовное дело об истязании. Как установили следователи, 40-летняя женщина в течение года жестоко обращалась с тремя воспитанниками детского дома, самому младшему из которых 5 лет. Подозреваемая задержана, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Бурятии бабушка стала фигуранткой уголовного дела из-за истязаний внучки. По версии следователей, женщина часто избивала ребенка. В один из дней местная жительница вылила на маленькую родственницу кастрюлю с кипятком. В результате девочка получила тяжелые ожоги.

Ранее в Нижегородской области мать избивала детей и зашивала им раны самостоятельно.

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