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В России значительно вырос спрос на новогодний отдых в Индонезии

Спрос у россиян на новогодний отдых в Индонезии увеличился на 75%

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Shutterstock

У российских туристов резко вырос спрос на авиабилеты в Индонезию на предстоящие новогодние каникулы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты исследования сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс».

По данным экспертов, по сравнению с прошлым годом больше всего увеличилась доля забронированных билетов в Индонезию (+75%). Затем идут КНР (+58%), Узбекистан (+26%), Грузия (+23%), Таиланд (+19%) и Объединенные Арабские Эмираты (+18%).

Наиболее популярными направлениями в новогодние праздники являются Таиланд (11% от всех заказов авиабилетов), Узбекистан (10%), Турция (8%) и Армения (7%). На Индонезию и Китай приходятся по 4%.

В среднем на новогоднем отдыхе за границей россияне планируют провести 10 дней, но в Таиланде и Индонезии каникулы продлятся уже 17 суток.

В ноябре российские туристы застряли на индонезийском острове Бали из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки.

Ранее в Россотрудничестве раскрыли причину хороших отношений с Индонезией.

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